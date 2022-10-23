ISW: Россия хочет заставить Украину больше вкладываться в защиту инфраструктуры, чем в контрнаступление

Россияне пытаются ослабить волю Украины к борьбе и заставить украинское правительство применить дополнительные ресурсы для защиты гражданских и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить их на контрнаступление на востоке и юге.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что кампания России по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре создает гуманитарную трагедию, не меняя существенно ситуацию на поле боя, ведь отключение электроэнергии в сочетании с зимней погодой и повреждением домов только увеличат страдания гражданских. Российские оправдания для таких ударов становятся все менее убедительными. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил 22 октября, что российские беспилотники поражают гражданские объекты в Украине только потому, что украинский оборонительный огонь заставляет дроны менять курс, что, как отмечают в ISW, странно.

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Напомним: С 10 октября 30-40% общей украинской энергетической инфраструктуры было поражено во время российских атак, которые были направлены на уничтожение энергетической системы Украины. Украина потеряла 4000 МВт генерирующих мощностей. Сейчас Россия нанесла ущерб на миллиарды долларов.

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