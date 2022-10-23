Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля Криму маневрують шість російських кораблів, напоготові 16 "Калібрів" — Командування

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 06:10
Біля Криму маневрують шість російських кораблів, напоготові 16 Калібрів — Командування
ФОТО: GETTY

В штормовому Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 6 російських кораблів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Уточнюється, що наразі на чергуванні два великі десантні кораблі та 2 ракетоносії із 16 ракетами "Калібр" напоготові.

Реклама:

В Командуванні попереджають, що попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність, адже цілком імовірні пуски ракет та масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.

Теми: Чорне мореРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: