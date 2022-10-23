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Біля Криму маневрують шість російських кораблів, напоготові 16 "Калібрів" — Командування

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 06:10
ФОТО: GETTY

В штормовому Чорному морі вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 6 російських кораблів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Уточнюється, що наразі на чергуванні два великі десантні кораблі та 2 ракетоносії із 16 ракетами "Калібр" напоготові.

В Командуванні попереджають, що попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність, адже цілком імовірні пуски ракет та масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.

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Теми: Чорне мореРосіявійна
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