Возле Крыма маневрируют шесть российских кораблей, наготове 16 "Калибров" — Командование

В штормовом Черном море вдоль побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 6 российских кораблей.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Уточняется, что сейчас на дежурстве два больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр" наготове.

В Командовании предупреждают, что несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность, ведь вполне вероятны пуски ракет и массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре.