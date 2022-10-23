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Возле Крыма маневрируют шесть российских кораблей, наготове 16 "Калибров" — Командование

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 06:10
ФОТО: GETTY

В штормовом Черном море вдоль побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 6 российских кораблей.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Уточняется, что сейчас на дежурстве два больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр" наготове.

В Командовании предупреждают, что несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность, ведь вполне вероятны пуски ракет и массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре.

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Темы: Черное мореРосcиявойна
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