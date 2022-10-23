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Зведення Генштабу: У Новій Каховці ЗСУ поранили 150 російських вояк

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 07:24
Зведення Генштабу: У Новій Каховці ЗСУ поранили 150 російських вояк
ФОТО: GETTY

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ поранили до 150 російських військових та знищили 6 одиниць озброєння та військової техніки у Новій Каховці.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки, близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих уточнюється.

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Зазначається, що мова йде про дані попередніх днів.

Минулої доби росіяни завдали 32 ракетних та 25 авіаударів, здійснили понад 80 обстрілів з РСЗВ.  Ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. Більш як половина крилатих ракет та ударних БпЛА були збиті.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках ворог стріляв:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області.
  • на Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

Ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу ЗСУ  відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Наша авіація  завдала 17 ударів. Було ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій ЗРК ворога. Підрозділи ППО збили   гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА "Орлан". Воїни ракетних військ і артилерії   уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших об’єктів, зокрема радіолокаційну станцію.

Теми: Генштабвійна
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