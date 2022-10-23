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Сводка Генштаба: В Новой Каховке ВСУ ранили 150 российских вояк

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 07:24
Сводка Генштаба: В Новой Каховке ВСУ ранили 150 российских вояк
ФОТО: GETTY

В Генштабе подтвердили, что ВСУ ранили до 150 российских военных и уничтожили 6 единиц вооружения и военной техники в Новой Каховке.

Источник: Генштаб ВСУ        

Детали: Также в Запорожской области уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники, около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших уточняется.

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Отмечается, что речь идет о данных предыдущих дней.

За прошедшие сутки россияне нанесли 32 ракетных и 25 авиаударов, совершили более 80 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях враг стрелял:

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  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудовое и Ходино Черниговской области и Середина Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны в Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клищеевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времовка, Великая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное в Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.
  • на Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Безымянное, Белогорка, Давыдов Брод, Новогригорьевка, Новоукраинка, Партизанское, Правдиное и Красная Долина.

Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Наша авиация нанесла 17 ударов. Было поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций ЗРК врага. Подразделения ПВО сбили вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан". Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других объектов, в том числе радиолокационную станцию.

Темы: Генштабвойна
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