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Новий глава МЗС Італії першу телефонну розмову провів з Кулебою

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 08:57
Фото: Getty Images

Новий міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні першу телефонну розмову на посаді провів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це Кулеба написав Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я ціную, що Антоніо Таяні провів свою першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ Італії зі мною. Чіткий сигнал пріоритетів нового уряду. Побажав йому усіх успіхів і наголосив: безумовним пріоритетом зараз є швидке надання Україні систем протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Таяні у п'ятницю отримав посаду глав МЗС у новому уряді Джорджії Мелоні. Він із 2017 по 2019 рік був президентом Європарламенту. Таяні також буде заступником прем’єрки.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

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Теми: ІталіяУкраїнаКулеба Дмитро
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