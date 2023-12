Новий глава МЗС Італії першу телефонну розмову провів з Кулебою

Новий міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні першу телефонну розмову на посаді провів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це Кулеба написав Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я ціную, що Антоніо Таяні провів свою першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ Італії зі мною. Чіткий сигнал пріоритетів нового уряду. Побажав йому усіх успіхів і наголосив: безумовним пріоритетом зараз є швидке надання Україні систем протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

I value that @Antonio_Tajani held his first call as Italy’s new Foreign Minister with me. A clear sign of the new government’s priorities. I wished him all the success in his endeavors and emphasized that Ukraine’s highest priority now is to swiftly receive air defense systems.