Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни первый телефонный разговор в должности провел со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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I value that @Antonio_Tajani held his first call as Italy’s new Foreign Minister with me. A clear sign of the new government’s priorities. I wished him all the success in his endeavors and emphasized that Ukraine’s highest priority now is to swiftly receive air defense systems. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Таяни в пятницу получил должность глав МИД в новом правительстве Джорджии Мелони. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента. Таяни также будет заместителем премьера.

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