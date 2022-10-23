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Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 08:57
Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой
Фото: Getty Images

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни первый телефонный разговор в должности провел со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Таяни в пятницу получил должность глав МИД в новом правительстве Джорджии Мелони. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента. Таяни также будет заместителем премьера.

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Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.

Темы: ИталияУкраинаКулеба Дмитрий
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