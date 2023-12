Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни первый телефонный разговор в должности провел со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

I value that @Antonio_Tajani held his first call as Italy’s new Foreign Minister with me. A clear sign of the new government’s priorities. I wished him all the success in his endeavors and emphasized that Ukraine’s highest priority now is to swiftly receive air defense systems.