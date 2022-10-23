Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, влучили у п’ятиповерхівку – мер
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нічні обстріли окупантами міста ракетами типу С-300, обійшлося без жертв, але є руйнування житлових будинків, інфраструктури.
Джерело: Сєнкевич у Telegram
Пряма мова Сєнкевича: "Вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі".
Деталі: За його словами, також було пошкоджено сусідній 10-поверховий житловий будинок - уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, пошкоджено балкони.
Крім того, було пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.
Обійшлось без жертв, одна людина була легко поранена уламками уламків скла - їй надали медичну допомогу на місці.