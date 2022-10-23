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Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300, попали в пятиэтажку - мэр

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 09:21
Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300, попали в пятиэтажку - мэр
Фото: ОК "Юг"

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах оккупантами города ракетами типа С-300, обошлось без жертв, но есть разрушения жилых домов, инфраструктуры.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже".

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Детали: По его словам, также был поврежден соседний 10-этажный жилой дом - обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повреждены балконы.

Кроме того, были повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

Обошлось без жертв, один человек был легко ранен осколками осколков стекла - ему оказали медицинскую помощь на месте.

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Темы: НиколаеввойнаУкраинаРосcия
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