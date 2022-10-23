Джонсон і Сунак провели переговори, в експрем'єра Британії поки немає необхідних голосів – ЗМІ

Борис Джонсон і Ріші Сунак провели переговори із наближенням до крайнього терміну висунення кандидатур на пост прем'єр-міністра Великої Британії замість Ліз Трасс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС із посиланням на джерела.

Журналістка Лаура Куенссберг повідомила, що Сунак і Джонсон зустрічалися в суботу ввечері, але вона не впевнена, "що сьогодні ввечері будуть якісь підсумки або новини".

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Сунак продовжує лідирувати в передвиборчих перегонах, заручившись підтримкою 128 членів парламенту від усіх крил своєї партії, включно з колишніми союзниками Джонсона.

Джонсон перебуває на другому місці з 53 прихильниками, згідно з підрахунками ВВС. Однак його кампанія стверджує, що його підтримують 100 членів парламенту - число, необхідне для офіційного вступу в перегони.

Прихильники Сунака висловили сумніви з цього приводу і закликали колишнього прем'єр-міністра надати докази.

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Наразі відомі наміри голосувати тільки 204 з 357 членів парламенту від консерваторів, тому багатьом ще належить заявити про свій голос.

У претендентів є час до 14:00 понеділка, щоб здобути достатню підтримку для участі у виборах, що дасть їм змогу пройти в наступний етап перегонів.

Якщо члени парламенту від Консервативної партії підтримають тільки одного кандидата, то до полудня понеділка у Британії може з'явитися новий прем'єр-міністр.

Але якщо ні, то буде проведено онлайн-голосування членів Консервативної партії, результати якого буде оголошено в п'ятницю.

Телеканал Sky News повідомляє, що зустріч Джонсона і Сунака підживлює припущення, що вони можуть укласти угоду. За підрахунками телеканалу, Джонсон поки має 56 голосів консерваторів, Сунак - 121 голс.

Нагадаємо, 20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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