Джонсон и Сунак провели переговоры, у экс-премьера Британии пока нет необходимых голосов - СМИ

Борис Джонсон и Риши Сунак провели переговоры по мере приближения к крайнему сроку выдвижения кандидатур на пост премьер-министра вместо Лиз Трасс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на источники

Журналистка Лаура Куенссберг сообщила, что Сунак и Джонсон встречались в субботу вечером, но она не уверена, "что сегодня вечером будут какие-либо итоги или новости".

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Сунак продолжает лидировать в предвыборной гонке, заручившись поддержкой 128 членов парламента от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников Джонсона.

Джонсон находится на втором месте с 53 сторонниками, согласно подсчетам Би-би-си. Однако его кампания утверждает, что его поддерживают 100 членов парламента - число, необходимое для официального вступления в гонку.

Сторонники Сунака выразили сомнения по этому поводу и призвали бывшего премьер-министра предъявить доказательства.

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Пенни Мордонт - единственный кандидат, официально объявивший о своем участии в гонке, но она отстает по поддержке с 23 членами парламента.

В настоящее время известны намерения голосовать только 204 из 357 членов парламента от консерваторов, поэтому многим еще предстоит заявить о своем голосе

У претендентов есть время до 14:00 понедельника, чтобы получить достаточную поддержку для участия в выборах, что позволит им пройти в следующий этап гонки.

Если члены парламента от Консервативной партии поддержат только одного кандидата, то к полудню понедельника у Британии может появиться новый премьер-министр.

Но если нет, то будет проведено онлайн-голосование членов Консервативной партии, результаты которого будут объявлены в пятницу.

Телеканал Sky News сообщает, что встреча Джонсона и Сунака подпитывает предположение, что они могут заключить соглашение. По подсчетам телеканала, Джонсон пока имеет 56 голосов консерваторов, Сунак - 121 голос.

Напомним, 20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.