ЗСУ за добу знищили 400 окупантів, 2 гелікоптери, 21 крилату ракету та 20 БПЛА
Неділя, 23 жовтня 2022, 09:59
За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 584 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,
- артилерійських систем – 1 667 (+14) од,
- РСЗВ – 374 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 270 (+0) од,
- гелікоптерів – 245 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
- крилатих ракет ‒ 350 (+21),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.
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