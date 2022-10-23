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ЗСУ за добу знищили 400 окупантів, 2 гелікоптери, 21 крилату ракету та 20 БПЛА

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 09:59
ЗСУ за добу знищили 400 окупантів, 2 гелікоптери, 21 крилату ракету та 20 БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 584 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1 667 (+14) од,
  • РСЗВ – 374 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,
  • гелікоптерів – 245 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 350 (+21),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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