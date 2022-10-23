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ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, 2 вертолета, 21 крылатую ракету и 20 БПЛА

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 09:59
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 400 оккупантов, 2 вражеских вертолета, 21 крылатую ракету и 20 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 67 470 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2 584 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 284 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 1 667 (+14) ед,
  • РСЗО - 374 (+1) ед,
  • средств ПВО - 189 (+0) ед,
  • самолетов - 270 (+0) ед,
  • вертолетов - 245 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20),
  • крылатых ракет - 350 (+21),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 039 (+18) ед,
  • специальной техники - 148 (+0) ед.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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