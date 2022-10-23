ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов, 2 вертолета, 21 крылатую ракету и 20 БПЛА
Воскресенье, 23 октября 2022, 09:59
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 400 оккупантов, 2 вражеских вертолета, 21 крылатую ракету и 20 беспилотников.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 67 470 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2 584 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5 284 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 1 667 (+14) ед,
- РСЗО - 374 (+1) ед,
- средств ПВО - 189 (+0) ед,
- самолетов - 270 (+0) ед,
- вертолетов - 245 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20),
- крылатых ракет - 350 (+21),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 039 (+18) ед,
- специальной техники - 148 (+0) ед.
ВИДЕО ДНЯ