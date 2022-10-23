Росіяни за добу вбили 2 мешканців Донеччини, ще 9 людей було поранено – ОВА
Неділя, 23 жовтня 2022, 10:25
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські загарбники за добу вбили 2 мешканців області.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському".
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Деталі: За його даними, ще 9 людей за добу отримали поранення.
Також правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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