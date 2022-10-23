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Россияне за сутки убили 2 жителей Донетчины, еще 9 человек были ранены - ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 10:25
Россияне за сутки убили 2 жителей Донетчины, еще 9 человек были ранены - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС Донетчины

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские захватчики за сутки убили 2 жителей области.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: За 22 октября стало известно о 2 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Клещеевке и Торском".

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Детали: По его данным, еще 9 человек за сутки получили ранения.

Также правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Диброве и 2 в Озерном.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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