Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне за сутки убили 2 жителей Донетчины, еще 9 человек были ранены - ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 10:25
Иллюстративное фото ГСЧС Донетчины

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские захватчики за сутки убили 2 жителей области.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: За 22 октября стало известно о 2 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Клещеевке и Торском".

Детали: По его данным, еще 9 человек за сутки получили ранения.

Также правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Диброве и 2 в Озерном.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине

RT выгнал своего пропагандиста за предложение топить украинских детей в реке

Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников

Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии

В Пентагоне рассказали о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу

В Еврокомиссии заявили об "окончательном отделении" от газа из России

Все новости...
Донецкая область
Россияне в Бахмуте за сутки убили 3 мирных жителей - ОВА
В освобожденном Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей
В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
Последние новости
05:15
Северная и Южная Корея обменялись выстрелами возле морской границы
04:20
ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине
03:20
NYT: Израиль дал Украине разведданные для борьбы с "Шахедами"
02:36
RT выгнал своего пропагандиста за предложение топить украинских детей в реке
02:05
Херсонщина: ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию — Командование
00:50
РФ говорит о "грязной бомбе", потому что может искать повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба
00:07
7 месяцев неизвестности: история писателя Владимира Вакуленко, похищенного россиянами
23:38
Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников
23:12
Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии
23:02
Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА
Все новости...