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Глава Саксонії виступив за ремонт "Північного потоку-1" та переговори між РФ і Україною

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 10:39
Міхаель Кречмер, скриншот

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни і за участь Німеччини у просуванні можливості переговорів між РФ і Україною.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Кречмер також поставив під сумнів санкції проти Росії і закликав ЄС наполягати на вирішенні цього питання шляхом переговорів.

"Нам потрібні довгострокові контракти на постачання зрідженого газу з США, Катару та інших арабських країн. Крім того, ми нарешті повинні мати власне родовище природного газу в Північному морі. А коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з Росії", - сказав Кречмер.

На запитання, чи припускає він, що пошкоджений газопровід "Північний потік-1" потім буде відремонтований, Кречмер відповів: "Нам знадобиться трубопровідний газ, а це можливо лише при функціонуючих трубопроводах".

За його словами, для припинення війни Німеччина повинна працювати з іншими країнами, щоб домогтися вирішення проблеми шляхом переговорів.

"Зараз потрібні спільні дипломатичні зусилля ЄС, США, Китаю, Індії та Японії. Ця війна повинна бути зупинена", - сказав Кречмер.

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Він додав, що ці переговори не призведуть до того, що Україні автоматично доведеться відмовитися від частини своєї національної території.

"Немає жодної причини, чому Україна повинна віддати навіть один квадратний метр своєї території. Збитки від війни мають бути компенсовані Росією, військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. З такою позицією треба йти на мирні переговори", - сказав Кречмер.

Нагадаємо, Кречмер засудив жорстоке поводження з українськими біженцями під час акції протесту, що відбулася в Лейпцигу.

Теми: НімеччинаРосіясанкціївійна
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