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Глава Саксонии выступил за ремонт "Северного потока-1" и переговоры между РФ и Украиной

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 10:39
Михаэль Кречмер, скриншот

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за возобновление поставок российского газа после войны и за участие Германии в продвижении возможности переговоров между РФ и Украиной.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Кречмер также поставил под сомнение санкции против России и призвал ЕС настаивать на решении этого вопроса путем переговоров.

"Нам нужны долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы наконец должны иметь собственное месторождение природного газа в Северном море. А когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России", — сказал Кречмер.

На вопрос, предполагает ли он, что поврежденный газопровод "Северный поток-1" затем будет отремонтирован, Кречмер ответил: "Нам понадобится трубопроводный газ, а это возможно только при функционирующих трубопроводах".

По его словам, для прекращения войны Германия должна работать с другими странами, чтобы добиться решения проблемы путем переговоров.

"Сейчас нужны совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии. Эта война должна быть остановлена", — сказал Кречмер.

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Он добавил, что эти переговоры не приведут к тому, что Украине автоматически придется отказаться от части своей национальной территории.

"Нет ни одной причины, почему Украина должна отдать даже один квадратный метр своей территории. Убытки от войны должны быть компенсированы Россией, военные преступники должны быть привлечены к ответственности. С такой позицией надо идти на мирные переговоры", - сказал Кречмер.

Напомним, Кречмер осудил жестокое обращение с украинскими беженцами во время акции протеста, состоявшейся в Лейпциге.

Темы: ГерманияРосcиясанкциивойна
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