Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами", а Миколаїв – рекетами С-300: є руйнування і поранені

Російські загарбники атакували Запоріжжя і Миколаїв "Шахедами", Сумщину обстрілювали з мінометів, артилерії та "Градів", з Херсона активно вивозять державні установи та майно.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 23 жовтня

Деталі: Кіровоградська область: уночі уламками збитої ворожої ракети в смт Онуфріївка Олександрійського району сталося загорання, також пошкоджено житлові будинки, вибито вікна, пошкоджено покрівлі. Інформація щодо пошкодження майна наразі уточнюється. Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідували. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Сумській області за минулу добу було 143 "приходи" по громадах. З них: 7 мінометних обстрілів (усього 72 приходи), 2 артилерійських (31 приход) та 1 – з реактивних систем залпового вогню "Град" (40 приходів). Окупанти обстріляли Есманську, Юнаківську, Шалигінську, Білопільську, Путивльську, Середино-Будську громади. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область: вночі окупаційні війська атакували Запоріжжя дронами (попередньо, дронами-камікадзе "Shahed-136"), а також навколишні населені пункти – з використанням ракет С-300. Один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також росіяни вдарили ракетами по одному з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет з ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. За попередніми даними постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: вночі ворог знову завдав удару по Нікопольському районі. Обстріляв з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються. Після опівночі над Нікопольським районом українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136".

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Харківська область: протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. У Вовчанську пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури, сталися пожежі. Без постраждалих. За минулу добу з пораненнями госпіталізовано одну людину. Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Луганська область: напруженою залишається ситуації в районі адмінмежі. 22 жовтня захисники відбили атаку росіян на Білогорівку. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли Стельмахівку. Всього ворог 23 рази обстрілював позиції українських бійців з артилерії та мінометів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Донеччина: за даними Генштабу ЗСУ, противник не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка. Росіяни обстрілювали позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та вели повітряну розвідку. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював Зарічне і Терни на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка. Інформація щодо наслідків та постраждалих за минулу добу уточнюється.

Миколаївщина: вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 14 з них збили на території області. Вночі Миколаїв зазнав ворожого обстрілу ракетами типу С-300 – одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок – уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих авто. Попередньо, три людини отримали поранення.

Також через ворожий обстріл зруйнована складська будівля, одну людину госпіталізували. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Вночі росіяни завдали удару трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" по Шевченківській громаді – пошкоджена інфраструктура. Детальна інформація уточнюється.

Також ворог завдав ракетного удару по Галицинівській громаді, внаслідок чого поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, увечері 22 жовтня були обстріли чотирьох населених пунктів та їх околиць. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонська область: тривають активні бойові дії. Окупанти проводять примусову евакуацію цивільного населення. З Бериславського району та Херсона активно вивозять державні установи та майно. Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в Херсоні.

Ворог атакував нещодавно деокуповані населені пункти Херсонщини: Шевченківку атакував дроном-камікадзе, а Нововоскресенське обстріляв із ЗРК С-300. Без людських втрат.

Бериславський район знов опинився під обстрілами російсько-окупаційних військ. Є поранені та загиблі мирні мешканці, зруйновано цивільну інфраструктуру.

Через влучання снаряду у склад знищено 1000 тонн зерна пшениці й трактори. У Бериславському районі ЗСУ збили ударний гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор".

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.