Россияне атаковали Запорожье "Шахедами", а Николаев – ракетами С-300: есть разрушения и раненые

Российские захватчики атаковали Запорожье и Николаев "Шахедами", Сумщину обстреливали из минометов, артиллерии и "Градов", из Херсона активно вывозят государственные учреждения и имущество.

Источник: Данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 23 октября

Детали: Кировоградская область: ночью обломками сбитой вражеской ракеты в пгт Онуфриевка Александрийского района произошло возгорание, также повреждены жилые дома, выбиты окна, повреждены кровли. Информация о повреждении имущества уточняется. Погибших и травмированных нет. Пожар ликвидировали. Подробная информация о последствиях уточняется.

В Сумской области за минувшие сутки было 143 "прихода" по общинам. Из них: 7 минометных обстрелов (всего 72 прихода), 2 артиллерийских (31 приход) и 1 – из реактивных систем залпового огня "Град" (40 приходов). Оккупанты обстреляли Эсманскую, Юнаковскую, Шалыгинскую, Белопольскую, Путивльскую, Середино-Будскую общины. Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская область: ночью оккупационные войска атаковали Запорожье дронами (предварительно, дронами-камикадзе "Shahed-136"), а также окрестные населенные пункты – с использованием ракет С-300. Один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также россияне ударили ракетами по одному из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет из ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещение школы. По предварительным данным пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: ночью враг снова нанес удар по Никопольскому району. Обстрелял из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую общину. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются. После полуночи над Никопольским районом украинские защитники сбили вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".

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Харьковская область: за прошедшие сутки враг обстреливал г. Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области. В Волчанске повреждены объекты промышленной инфраструктуры, произошли пожары. Без пострадавших. За прошедшие сутки с ранениями госпитализирован один человек. Продолжается разминирование деоккупированных территорий области. За сутки пиротехнические отряды ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

Луганская область: напряженной остается ситуации в районе админграницы. 22 октября защитники отбили атаку россиян на Белогоровку. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Стельмаховку. Всего враг 23 раза обстреливал позиции украинских бойцов из артиллерии и минометов. Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Донетчина: по данным Генштаба ВСУ, противник не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка. Россияне обстреливали позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения и вели воздушную разведку. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал Заречное и Терны в Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещеевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка. Информация о последствиях и пострадавших за минувшие сутки уточняется.

Николаевская область: ночью враг атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". 14 из них сбили на территории области.

Ночью Николаев подвергся вражескому обстрелу ракетами типа С-300 – одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом – обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повредило балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных авто. Предварительно, три человека получили ранения.

Также из-за вражеского обстрела разрушено складское здание, одного человека госпитализировали. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Ночью россияне нанесли удар тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" по Шевченковской общине – повреждена инфраструктура. Подробная информация уточняется.

Также враг нанес ракетный удар по Галициновской общине, в результате чего ранения получили два человека. Повреждены объекты инфраструктуры. Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. В частности, вечером 22 октября были обстрелы четырех населенных пунктов и их окрестностей. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонская область: продолжаются активные боевые действия. Оккупанты проводят принудительную эвакуацию гражданского населения. Из Бериславского района и Херсона активно вывозят государственные учреждения и имущество. Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне.

Враг атаковал недавно деоккупированные населенные пункты Херсонщины: Шевченковку атаковал дроном-камикадзе, а Нововоскресенское обстрелял из ЗРК С-300. Без человеческих потерь.

Бериславский район вновь оказался под обстрелами российско-оккупационных войск. Есть раненые и погибшие мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура.

Из-за попадания снаряда в склад уничтожено 1000 тонн зерна пшеницы и тракторы. В Бериславском районе ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.