Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Словенії проходить перший тур виборів нового президента

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 11:27
У Словенії проходить перший тур виборів нового президента
скриншот

У Словенії в неділю проходить перший тур президентських виборів, на яких обиратимуть нового главу держави.

Про це пише видання Delo, повідомляє "Європейська правда".

По всій Словенії о 7 годині ранку відкрилися двері понад 3000 виборчих дільниць, на які зможуть прийти приблизно 1,7 мільйона виборців, які мають право голосу. Віддати свій голос виборці можуть до 19.00.

Реклама:

У виборах беруть участь сім кандидатів, чинний глава держави Борут Пахор складе свій мандат після двох термінів на посаді.

Після закриття виборчих дільниць перші часткові результати голосування будуть відомі близько 20.00, а рішення виборців може стати відомо близько 22.00. Екзит-полів, які зазвичай проводять ЗМІ, цього разу не буде.

Але це не будуть остаточні результати голосування, оскільки в понеділок будуть додані результати поштового голосування зі Словенії, а 2 листопада також будуть додані бюлетені, які надійдуть поштою з-за кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Коли будуть підраховані всі голоси, стануть відомі остаточні результати голосування і стане зрозуміло, чи знадобиться другий тур виборів для обрання президента.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% підтримки, то два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів у сьогоднішньому першому турі, змагатимуться між собою. Можливий другий тур голосування призначено на 13 листопада.

Незалежно від того, чи буде обраний президент Словенії в першому або другому турі, його повноваження почнуться 23 грудня.

За останніми опитуваннями, незалежна кандидатка Наташа Пірц Мусар, яку підтримує "Пірати" і "Зелені", має значні шанси на перемогу і може стати першою жінкою-президентом.

Теми: Словеніявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Словенія
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі
Росіянин у Словенії фотографував військовий ангар, його допитали й відпустили – ЗМІ
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: