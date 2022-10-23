У Словенії проходить перший тур виборів нового президента

У Словенії в неділю проходить перший тур президентських виборів, на яких обиратимуть нового главу держави.

Про це пише видання Delo, повідомляє "Європейська правда".

По всій Словенії о 7 годині ранку відкрилися двері понад 3000 виборчих дільниць, на які зможуть прийти приблизно 1,7 мільйона виборців, які мають право голосу. Віддати свій голос виборці можуть до 19.00.

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У виборах беруть участь сім кандидатів, чинний глава держави Борут Пахор складе свій мандат після двох термінів на посаді.

Після закриття виборчих дільниць перші часткові результати голосування будуть відомі близько 20.00, а рішення виборців може стати відомо близько 22.00. Екзит-полів, які зазвичай проводять ЗМІ, цього разу не буде.

Але це не будуть остаточні результати голосування, оскільки в понеділок будуть додані результати поштового голосування зі Словенії, а 2 листопада також будуть додані бюлетені, які надійдуть поштою з-за кордону.

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Коли будуть підраховані всі голоси, стануть відомі остаточні результати голосування і стане зрозуміло, чи знадобиться другий тур виборів для обрання президента.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% підтримки, то два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів у сьогоднішньому першому турі, змагатимуться між собою. Можливий другий тур голосування призначено на 13 листопада.

Незалежно від того, чи буде обраний президент Словенії в першому або другому турі, його повноваження почнуться 23 грудня.

За останніми опитуваннями, незалежна кандидатка Наташа Пірц Мусар, яку підтримує "Пірати" і "Зелені", має значні шанси на перемогу і може стати першою жінкою-президентом.