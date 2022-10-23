В Словении проходит первый тур выборов нового президента

В Словении в воскресенье проходит первый тур президентских выборов, на которых будут выбирать нового главу государства.

Об этом пишет издание Delo, сообщает "Европейская правда".

По всей Словении в 7 часов утра открылись двери более 3000 избирательных участков, на которые смогут прийти примерно 1,7 миллиона избирателей, имеющих право голоса. Отдать свой голос избиратели могут до 19.00.

Реклама:

В выборах участвуют семь кандидатов, действующий глава государства Борут Пахор сложит свой мандат после двух сроков на посту.

После закрытия избирательных участков первые частичные результаты голосования будут известны около 20.00, а решение избирателей может стать известно около 22.00. Экзит-полов, которые обычно проводят СМИ, в этот раз не будет.

Но это не будут окончательные результаты голосования, поскольку в понедельник будут добавлены результаты почтового голосования из Словении, а 2 ноября также будут добавлены бюллетени, которые поступят по почте из-за рубежа.

ВИДЕО ДНЯ

Когда будут подсчитаны все голоса, станут известны окончательные результаты голосования и станет понятно, понадобится ли второй тур выборов для избрания президента.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% поддержки, то два кандидата, которые наберут наибольшее количество голосов в сегодняшнем первом туре, будут соревноваться между собой. Возможный второй тур голосования назначен на 13 ноября.

Независимо от того, будет ли избран президент Словении в первом или втором туре, его полномочия начнутся 23 декабря.

По последним опросам, независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживает "Пираты" и "Зеленые", имеет значительные шансы на победу и может стать первой женщиной-президентом.