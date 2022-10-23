Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БПЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.

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Він виступив із заявою через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у вілправці інструкторів і техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

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