Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 11:39
Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БПЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.

Реклама:

Він виступив із заявою через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у вілправці інструкторів і техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: БлінкенІранРосіяШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Блінкен
Блінкен привітав українців з Днем незалежності
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: