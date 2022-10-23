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Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 11:39
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БПЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.

Він виступив із заявою через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у вілправці інструкторів і техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: БлінкенІранРосіяШахед
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