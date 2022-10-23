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Блинкен предупредил, что Иран готовится поставить дополнительные беспилотники России

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 11:39
Блинкен предупредил, что Иран готовится поставить дополнительные беспилотники России
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что еще больше иранских военных беспилотников могут быть на пути к российским войскам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия получила от Ирана десятки этих БПЛА, и еще больше потенциально находятся в разработке", - сказал Блинкен.

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Он выступил с заявлением через день после того, как Белый дом обвинил Иран в отправке инструкторов и техников в оккупированный Крым для оказания помощи и поддержки российских атак на украинские объекты.

Блинкен добавил, что США работают над тем, чтобы противостоять усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки.

Как известно, РФ в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают опровержения Ирана неправдой.

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В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины, Дмитрий Кулеба призывает разорвать с Тегераном дипломатические отношения. 

Темы: БлинкенИранРосcияШахед
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