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Росія готує глибоку оборону за лінією фронту, щоб стримати контрнаступи – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 11:58
Росія готує глибоку оборону за лінією фронту, щоб стримати контрнаступи – британська розвідка
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Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

19 жовтня власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його інженерна група будує велику укріплену "лінію Вагнера" в окупованій Росією Луганській області, і розмістив мапу, що показує заплановані масштаби проєкту.

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На знімку показано ділянку нещодавно побудованих протитанкових оборонних споруд і систем траншей на південний схід від Кремінної в Луганській області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони, яка частково повторює лінію контролю 2015 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, британська розвідка допускає, що у вищому керівництві Росії справді серйозно задумуються про відступ з правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

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Теми: Росіявійна
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