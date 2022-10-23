Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 11:58
РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка
скриншот

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

19 октября владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его инженерная группа строит обширную укрепленную "линию Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и разместил карту, показывающую планируемые масштабы проекта.

Реклама:

На снимке показан участок недавно построенных противотанковых оборонительных сооружений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Сиверский Донец в оборонительную зону, частично повторяющую линию контроля 2015 года", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, британская разведка допускает, что в высшем руководстве России действительно серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Глава Саксонии выступил за ремонт "Северного потока-1" и переговоры между РФ и Украиной
Минобороны Беларуси показало прибытие в страну военных РФ: встречают с хлебом-солью
Шойгу начал рассказывать бред о "грязной бомбе" Украины
В Курской области построили 2 линии обороны, хотят еще третью
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: