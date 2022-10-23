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РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 11:58
скриншот

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

19 октября владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его инженерная группа строит обширную укрепленную "линию Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и разместил карту, показывающую планируемые масштабы проекта.

На снимке показан участок недавно построенных противотанковых оборонительных сооружений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Сиверский Донец в оборонительную зону, частично повторяющую линию контроля 2015 года", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, британская разведка допускает, что в высшем руководстве России действительно серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.

Темы: Росcиявойна
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