Ріші Сунак офіційно вступив у боротьбу за посаду наступного прем'єр-міністра Британії

Ріші Сунак офіційно оголосив про своє бажання стати наступним лідером Консервативної і прем'єр-міністром Великої Британії.

Відповідну заяву він опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучене Королівство – велика країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Саме тому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем'єр-міністра", – написав Сунак.

Колишній міністр фінансів висунув свою кандидатуру вдруге за кілька місяців після позачергової відставки Ліз Трасс через 44 дні її прем'єрства. На попередніх виборах він був одним із двох фіналістів, але програв Трасс.

"Я хочу виправити нашу економіку, об'єднати нашу партію і працювати на благо нашої країни", – зазначив він.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK