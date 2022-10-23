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Ріші Сунак офіційно вступив у боротьбу за посаду наступного прем'єр-міністра Британії

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 13:46
Ріші Сунак. Фото з Twitter

Ріші Сунак офіційно оголосив про своє бажання стати наступним лідером Консервативної і прем'єр-міністром Великої Британії.

Відповідну заяву він опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучене Королівство – велика країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Саме тому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем'єр-міністра", – написав Сунак.

Колишній міністр фінансів висунув свою кандидатуру вдруге за кілька місяців після позачергової відставки Ліз Трасс через 44 дні її прем'єрства. На попередніх виборах він був одним із двох фіналістів, але програв Трасс.

"Я хочу виправити нашу економіку, об'єднати нашу партію і працювати на благо нашої країни", – зазначив він.

Сунак лідирує в передвиборчих перегонах, заручившись підтримкою 128 членів парламенту від усіх крил своєї партії, включно з колишніми союзниками Джонсона.

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Окрім нього офіційно про намір взяти участь у виборах поки оголосила лише Пенні Мордонт, але вона ще не має 100 голосів, необхідних для подальшої боротьби.

Борис Джонсон, як очікується, теж планує брати участь у виборах і теж намагається заручитися підтримкою депутатів-консерваторів. Всі кандидати мають час до 14:00 понеділка.

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Теми: Велика Британіяпрем'єр
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