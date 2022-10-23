Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Риши Сунак официально вступил в борьбу за пост следующего премьер-министра Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 13:46
Риши Сунак официально вступил в борьбу за пост следующего премьер-министра Британии
Риши Сунак. Фото из Twitter


Риши Сунак официально объявил о своем желании стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Именно поэтому я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра", – написал Сунак.

Реклама:

Бывший министр финансов выдвинул свою кандидатуру во второй раз за несколько месяцев после внеочередной отставки Лиз Трасс через 44 дня ее премьерства. На предыдущих выборах он был одним из двух финалистов, но проиграл Трасс.

"Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и работать на благо нашей страны", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Сунак лидирует в предвыборной гонке, заручившись поддержкой 128 членов парламента от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников Джонсона.

Кроме него официально о намерении принять участие в выборах пока объявила только Пенни Мордонт, но она еще не имеет 100 голосов, необходимых для дальнейшей борьбы.

Борис Джонсон, как ожидается, тоже планирует участвовать в выборах и тоже пытается заручиться поддержкой депутатов-консерваторов. Все кандидаты имеют время до 14:00 понедельника.

Темы: Великобританияпремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: