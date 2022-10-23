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Риши Сунак официально вступил в борьбу за пост следующего премьер-министра Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 13:46
Риши Сунак. Фото из Twitter


Риши Сунак официально объявил о своем желании стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Именно поэтому я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра", – написал Сунак.

Бывший министр финансов выдвинул свою кандидатуру во второй раз за несколько месяцев после внеочередной отставки Лиз Трасс через 44 дня ее премьерства. На предыдущих выборах он был одним из двух финалистов, но проиграл Трасс.

"Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и работать на благо нашей страны", – отметил он.

Сунак лидирует в предвыборной гонке, заручившись поддержкой 128 членов парламента от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников Джонсона.

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Кроме него официально о намерении принять участие в выборах пока объявила только Пенни Мордонт, но она еще не имеет 100 голосов, необходимых для дальнейшей борьбы.

Борис Джонсон, как ожидается, тоже планирует участвовать в выборах и тоже пытается заручиться поддержкой депутатов-консерваторов. Все кандидаты имеют время до 14:00 понедельника.

Темы: Великобританияпремьер
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