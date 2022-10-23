Риши Сунак официально вступил в борьбу за пост следующего премьер-министра Британии



Риши Сунак официально объявил о своем желании стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Именно поэтому я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра", – написал Сунак.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK October 23, 2022

Бывший министр финансов выдвинул свою кандидатуру во второй раз за несколько месяцев после внеочередной отставки Лиз Трасс через 44 дня ее премьерства. На предыдущих выборах он был одним из двух финалистов, но проиграл Трасс.

"Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и работать на благо нашей страны", – отметил он.

Сунак лидирует в предвыборной гонке, заручившись поддержкой 128 членов парламента от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников Джонсона.

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Кроме него официально о намерении принять участие в выборах пока объявила только Пенни Мордонт, но она еще не имеет 100 голосов, необходимых для дальнейшей борьбы.

Борис Джонсон, как ожидается, тоже планирует участвовать в выборах и тоже пытается заручиться поддержкой депутатов-консерваторов. Все кандидаты имеют время до 14:00 понедельника.