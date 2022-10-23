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Росія тримає у трьох морях 17 кораблів та катерів: загальний залп "Калібрів" – 100 ракет

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 15:29
Росія тримає у трьох морях 17 кораблів та катерів: загальний залп Калібрів – 100 ракет
Запуск російських "Калібрів" з моря. Скриншот з відео "РИА Новости"

Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет "Калібр" на них становить 100 одиниць.

Джерело: Військово-Морські Сили Збройних сил у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 23 жовтня в Чорному морі перебуває 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких складає 24 ракети, вони діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні;

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в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "калібр" з сумарним залпом в 76 ракет".

Деталі: Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря здійснили 33 судна (з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор) та до Азовського моря – 49 суден (з них 10 суден рухались з протоки Босфор).

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Теми: РосіявійнаЧорне море
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