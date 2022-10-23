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Россия держит в трех морях 17 кораблей и катеров: общий залп "Калибров" – 100 ракет

Ирина БалачукВоскресенье, 23 октября 2022, 15:29
Россия держит в трех морях 17 кораблей и катеров: общий залп Калибров – 100 ракет
Запуск российских "Калибров" с моря. Скриншот из видео "РИА Новости"

По состоянию на 23 октября Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров – общий залп крылатых ракет "Калибр" на них составляет 100 единиц.

Источник: Военно-Морские Силы Вооруженных сил в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 23 октября в Черном море находится 2 носителя КРМБ "Калибр", общий залп которых составляет 24 ракеты, они действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине;

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в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров;

в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "калибр" с суммарным залпом в 76 ракет".

Детали: Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом в Черное море осуществили 33 судна (из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор) и в Азовское море – 49 судов (из них 10 судов двигались из пролива Босфор).

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Темы: РосcиявойнаЧерное море
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