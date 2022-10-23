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Орбан знову накинувся на ЄС і звинуватив Захід у зраді під час протестів 1956 року

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 16:48
Віктор Орбан. Фото Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю виголосив промову з нагоди 66-ої річниці демократичного повстання проти комуністичного режиму, звинувативши Захід у тогочасній "зраді".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Як відомо, у жовтня 1956 року в Угорщині відбулися масові антикомуністичні виступи, що завершилися утворенням демократичного уряду на чолі з Імре Надем. У відповідь Радянський Союз увів війська в Угорщину й придушив повстання, а Надя було арештовано й страчено.

"Якби Захід не зрадив нас – удруге з 1945 року – ми могли б досягти успіху", – заявив Орбан під час виступу в центрі Йожефа Міндсенті (кардинал, активний діяч Угорської революції) в місті Залаегерсег, додавши, що після 1956-го "нас залишили на сорок років під радянським комуністичним пресом, думаючи, що принаймні у Радянського Союзу буде ще одна проблема".

"Урок зрозумілий. Тільки угорці можуть показати світові правду угорців, і тільки угорці можуть захистити власну правду від загроз, які їм загрожують", – додав прем’єр Угорщини.

Пізніше Орбан згадав про виклики, які постали перед Угорщиною – "міграційна навала на півдні, війна на сході та економічна криза на заході".

"Ми здатні захистити інтереси Угорщини як всередині країни, так і за її межами… Не турбуймося ж про тих, хто стріляє в Угорщину з тіні або з вершин Брюсселя", – заявив Орбан, натякаючи на тіньовий уряд, сформований опозицією, та конфлікти з інституціями ЄС.

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Місце виступу прем’єра Угорщини було обгороджене поліцією, людей пускали в будинки поруч тільки з паспортом і пропискою. Кілька протестувальників зустріли промову Орбана свистом, а співробітники поліції зупинили Балінта Сабо, депутата міської ради Сеґеда.

Раніше, нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини порівняв президента України Володимира Зеленського з розстріляним радянською владою лідером Угорської революції Імре Надем.

"Угорщині не потрібно розповідати, якою була жорстокість, пов'язана з Радянською армією, і як це – воювати з росіянами, тому що якщо ви вийдете на вулицю, а наближається 23 жовтня, і підете на ділянку 301 (місце поховання жертв репресій після революції 1956 року), ви будете знати, як це, і ви навіть можете сказати, що наш Зеленський, тодішній прем'єр-міністр Угорщини, був пізніше страчений", – сказав Орбан.

Теми: УгорщинаЄС
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