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Орбан снова набросился на ЕС и обвинил Запад в предательстве во время протестов 1956 года

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 16:48
Орбан снова набросился на ЕС и обвинил Запад в предательстве во время протестов 1956 года
Виктор Орбан. Фото Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье произнес речь по случаю 66-й годовщины демократического восстания против коммунистического режима, обвинив Запад в тогдашней "измене".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Как известно, в октябре 1956 года в Венгрии состоялись массовые антикоммунистические выступления, завершившиеся образованием демократического правительства во главе с Имре Надем. В ответ Советский Союз ввел войска в Венгрию и подавил восстание, а Надь был арестован и казнен.

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"Если бы Запад не предал нас – во второй раз с 1945 года – мы могли бы добиться успеха", – заявил Орбан во время выступления в центре Йожефа Миндсенти (кардинал, активный деятель Венгерской революции) в городе Залаэгерсег, добавив, что после 1956-го "нас оставили на сорок лет под советским коммунистическим прессом, думая, что по крайней мере у Советского Союза будет еще одна проблема".

"Урок понятен. Только венгры могут показать миру правду венгров, и только венгры могут защитить собственную правду от угроз, которые им угрожают", – добавил премьер Венгрии.

Позже Орбан вспомнил о вызовах, которые встали перед Венгрией – "миграционное нашествие на юге, война на востоке и экономический кризис на западе".

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"Мы способны защитить интересы Венгрии как внутри страны, так и за ее пределами... Не беспокойтесь же о тех, кто стреляет в Венгрию из тени или с вершин Брюсселя", – заявил Орбан, намекая на теневое правительство, сформированное оппозицией, и конфликты с институтами ЕС.

Место выступления премьера Венгрии было огорожено полицией, людей пускали в дома рядом только с паспортом и пропиской. Несколько протестующих встретили речь Орбана свистом, а сотрудники полиции остановили Балинта Сабо, депутата городского совета Сегеда.

Ранее, напомним, премьер-министр Венгрии сравнил президента Украины Владимира Зеленского с расстрелянным советской властью лидером Венгерской революции Имре Надем.

"Венгрии не нужно рассказывать, какой была жестокость, связанная с Советской армией, и как это – воевать с русскими, потому что если вы выйдете на улицу, а приближается 23 октября, и пойдете на участок 301 (место захоронения жертв репрессий после революции 1956 года), вы будете знать, как это, и вы даже можете сказать, что наш Зеленский, тогдашний премьер-министр Венгрии, был позже казнен", – сказал Орбан.

Темы: ВенгрияЕС
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