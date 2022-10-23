Російський пропагандист пропонує вбивати українських дітей, Кулеба закликав заборонити RT

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today після пропозиції ведучого топити українських дітей у річці та спалювати їх.

Джерело: Кулеба у Twitter

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Деталі: Кулеба оприлюднив уривок з ефіру RT, де ведучий, директор з мовлення російськомовної версії каналу Антон Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком пропонує топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Лук'яненко розповів, що в 1980-му році ще дитиною опинився в Україні, і українські російськомовні діти йому розповідали, що Україна окупована "москалями".

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – запропонував ведучий.

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Письменник на це відповів, що для цієї мети "традиційно використовували різки".

Красовський, зі свого боку, запропонував забивати дітей у "смерекову хату" в Карпатах і спалювати.

Він також заявив, що України "взагалі не повинно існувати".

Лук'яненко заперечив, що Україна має існувати, бо "там залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі".

"Ну розстріляємо", - відповів ведучий.

Під час розмови він також висловив думку, що українські жінки "гробові б іще всі витратили на те, щоб їх ґвалтували російські солдати".

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні подивитися цей уривок.

Дослівно Кулеба: "Ось на чий бік ви стаєте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Забороніть RT у всьому світі!".

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