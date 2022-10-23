Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський пропагандист пропонує вбивати українських дітей, Кулеба закликав заборонити RT

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 17:09
Російський пропагандист пропонує вбивати українських дітей, Кулеба закликав заборонити RT
Антон Красовський, скріншот відео

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today після пропозиції ведучого топити українських дітей у річці та спалювати їх.

Джерело: Кулеба у Twitter

Деталі: Кулеба оприлюднив уривок з ефіру RT, де ведучий, директор з мовлення російськомовної версії каналу Антон Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком пропонує топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Лук'яненко розповів, що в 1980-му році ще дитиною опинився в Україні, і українські російськомовні діти йому розповідали, що Україна окупована "москалями".

ВІДЕО ДНЯ

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – запропонував ведучий.

Письменник на це відповів, що для цієї мети "традиційно використовували різки".

Красовський, зі свого боку, запропонував забивати дітей у "смерекову хату" в Карпатах і спалювати.

Він також заявив, що України "взагалі не повинно існувати".

Лук'яненко заперечив, що Україна має існувати, бо "там залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі".

"Ну розстріляємо", - відповів ведучий.

Під час розмови він також висловив думку, що українські жінки "гробові б іще всі витратили на те, щоб їх ґвалтували російські солдати".

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні подивитися цей уривок.

Дослівно Кулеба: "Ось на чий бік ви стаєте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Забороніть RT у всьому світі!".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Кулеба ДмитропропагандагеноцидРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: