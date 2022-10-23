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Російський пропагандист пропонує вбивати українських дітей, Кулеба закликав заборонити RT

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 17:09
Антон Красовський, скріншот відео

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликає країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today після пропозиції ведучого топити українських дітей у річці та спалювати їх.

Джерело: Кулеба у Twitter

Деталі: Кулеба оприлюднив уривок з ефіру RT, де ведучий, директор з мовлення російськомовної версії каналу Антон Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком пропонує топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Лук'яненко розповів, що в 1980-му році ще дитиною опинився в Україні, і українські російськомовні діти йому розповідали, що Україна окупована "москалями".

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – запропонував ведучий.

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Письменник на це відповів, що для цієї мети "традиційно використовували різки".

Красовський, зі свого боку, запропонував забивати дітей у "смерекову хату" в Карпатах і спалювати.

Він також заявив, що України "взагалі не повинно існувати".

Лук'яненко заперечив, що Україна має існувати, бо "там залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі".

"Ну розстріляємо", - відповів ведучий.

Під час розмови він також висловив думку, що українські жінки "гробові б іще всі витратили на те, щоб їх ґвалтували російські солдати".

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні подивитися цей уривок.

Дослівно Кулеба: "Ось на чий бік ви стаєте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Забороніть RT у всьому світі!".

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Теми: Кулеба ДмитропропагандагеноцидРосія
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