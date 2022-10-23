Российский пропагандист предложил убивать украинских детей, Кулеба призывает запретить RT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает страны мира запретить вещание российского пропагандистского телеканала Russia Today после предложения ведущего топить украинских детей в реке и сжигать их.

Источник: Кулеба в Twitter

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg Реклама: October 23, 2022

Детали: Кулеба обнародовал отрывок из эфира RT, где ведущий, директор по вещанию русскоязычной версии канала Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предлагает топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией.

Лукьяненко рассказал, что в 1980-м году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями".

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"А прямо топить таких надо было в Тысыне, там, где плыне кача. Прямо топить этих детей, топить… Вот сказал, что москали оккупировали, и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий.

Писатель на это ответил, что для этой цели "традиционно использовали розги".

Красовский, в свою очередь, предложил забивать детей в "смерекову хату" в Карпатах и сжигать.

Он также заявил, что Украины "вообще не должно существовать".

Лукьяненко возразил, что Украина должна существовать, потому что там "останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве".

"Ну расстреляем", - ответил ведущий.

В ходе разговора он также выразил мнение, что украинские женщины "гробовые бы еще все потратили на то, чтобы их насиловали русские солдаты".

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок.

Дословно Кулеба: "Вот на чью сторону вы становитесь, если разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы отдадим этого человека под суд за это), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!".

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