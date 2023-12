Российский пропагандист предложил убивать украинских детей, Кулеба призывает запретить RT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает страны мира запретить вещание российского пропагандистского телеканала Russia Today после предложения ведущего топить украинских детей в реке и сжигать их.

Источник: Кулеба в Twitter

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

