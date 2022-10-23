Шойгу вперше подзвонив Воллесу й теж розповів про "брудну бомбу" України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в неділю здійснив дзвінок уже третьому главі оборонного відомства держави-члена НАТО – представнику Великої Британії Бену Воллесу.

Про це, як пише "Європейська правда", російське Міноборони повідомило в Telegram-каналі.

"Шойгу довів до британського колеги заклопотаність щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це перший відомий телефонний дзвінок між Шойгу та Воллесом.

Глава британського Міноборони став третім представником держави НАТО (після Франції й Туреччини), до якого протягом неділі телефонував міністр оборони РФ і розповідав про українську "брудну бомбу".

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

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Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".

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