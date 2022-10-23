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Шойгу вперше подзвонив Воллесу й теж розповів про "брудну бомбу" України

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 17:26
Шойгу вперше подзвонив Воллесу й теж розповів про брудну бомбу України
Сергій Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в неділю здійснив дзвінок уже третьому главі оборонного відомства держави-члена НАТО – представнику Великої Британії Бену Воллесу.

Про це, як пише "Європейська правда", російське Міноборони повідомило в Telegram-каналі.

"Шойгу довів до британського колеги заклопотаність щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що це перший відомий телефонний дзвінок між Шойгу та Воллесом.

Глава британського Міноборони став третім представником держави НАТО (після Франції й Туреччини), до якого протягом неділі телефонував міністр оборони РФ і розповідав про українську "брудну бомбу".

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

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За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".

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Теми: РосіяВелика Британія
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