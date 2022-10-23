Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 17:26
Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о грязной бомбе Украины
Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье совершил звонок уже третьему главе оборонного ведомства государства-члена НАТО - представителю Великобритании Бену Уоллесу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российское Минобороны сообщило в Telegram-канале.

"Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Реклама:

Отметим, что это первый известный телефонный звонок между Шойгу и Уоллесом.

Глава британского Минобороны стал третьим представителем государства НАТО (после Франции и Турции), к которому в течение воскресенья звонил министр обороны РФ и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

ВИДЕО ДНЯ

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: РосcияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Санкции против киберпреступников из России ввели США и Британия
Украина передала Турции предложения о возобновлении работы "зернового коридора" без РФ
В Москве горел завод, производящий военную продукцию
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: