Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 17:26
Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье совершил звонок уже третьему главе оборонного ведомства государства-члена НАТО - представителю Великобритании Бену Уоллесу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российское Минобороны сообщило в Telegram-канале.

"Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Отметим, что это первый известный телефонный звонок между Шойгу и Уоллесом.

Глава британского Минобороны стал третьим представителем государства НАТО (после Франции и Турции), к которому в течение воскресенья звонил министр обороны РФ и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

ВИДЕО ДНЯ

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: РосcияВеликобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона – Маск

Буданов: По финалу Медведчук появился в Москве

В понедельник свет будут выключать в Киеве и семи областях Украины

Россияне готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него – Буданов

аудиоСБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с врагом

ISW: Шойгу пытался запугать страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине

Все новости...
Росcия
Кулеба о "грязной бомбе": Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами
Во Франции, Турции и Британии рассказали свои версии разговоров глав оборонных ведомств с Шойгу
Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели
Последние новости
12:07
фотоОккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову
12:01
Падение самолета в Иркутске: пилоты потеряли сознание из-за азота – росСМИ
12:00
В воскресенье россияне терроризировали обстрелами 5 областей - данные ОВА
11:47
инфографика86% украинцев против переговоров с Россией – опрос
11:35
ФотоУкраинские полярники показали, как подросли тюленята Мырко и Мрия
11:29
Минздрав зачищает украинский рынок иностранных лекарств, прикрываясь Россией и Беларусью – Устинова
11:18
Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона – Маск
11:11
Буданов рассказал, что делать тем, кто собрался на Щекавицу
11:00
Цены на нефть падают из-за просачивание плохих настроений в Китае на рынки
10:56
Российские оккупанты объявили набор в "тероборону" Херсона
Все новости...