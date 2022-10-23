Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье совершил звонок уже третьему главе оборонного ведомства государства-члена НАТО - представителю Великобритании Бену Уоллесу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российское Минобороны сообщило в Telegram-канале.

"Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

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Отметим, что это первый известный телефонный звонок между Шойгу и Уоллесом.

Глава британского Минобороны стал третьим представителем государства НАТО (после Франции и Турции), к которому в течение воскресенья звонил министр обороны РФ и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

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По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".

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