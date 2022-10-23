Окупанти заявили про вибух у Херсоні, міг бути замах на колаборанта

місце вибуху в Херсоні, фото з сайту "Мост"

Російські окупанти повідомляють про вибух у Херсоні, внаслідок якого загинула людина і ще троє дістали поранення.

Джерело: так званий "міністр охорони здоров'я Херсонської області" Вадим Ільмієв, якого цитує російський Інтерфакс, херсонське видання "Мост"

Деталі: Ільмієв заявив, що "внаслідок теракту на вулиці Чорноморській у Херсоні загинув чоловік 1972 року народження і троє людей поранені".

За попередніми даними "екстрених служб", в автомобілі або поруч із ним спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Херсонське видання "Мост" із посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що вибух у Херсоні – результат замаху на колаборанта, "начальника місцевого СІЗО" Олега Тютюрая.

Олег Тютюрай, фото з сайту "Мост"

Світлини з місця події підтверджують, що вибухівка була у стовпі: на фото видно бетонний стовп з арматурою, розламаний навпіл потужною вибуховою силою.

місце вибуху в Херсоні, фото з сайту "Мост"

В якому стані Тютюрай, наразі невідомо.

ВІДЕО ДНЯ

Олег Тютюрай – уродженець Миколаївської області. До повномасштабного вторгнення Росії працював у Північній виправній колонії №90 у м. Херсон, обіймав посаду помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації.

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