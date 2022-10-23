Оккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на коллаборанта
Российские оккупанты сообщают о взрыве в Херсоне, вследствие которого погиб человек и еще трое получили ранения.
Источник: так называемый "министр здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев, которого цитирует российский Интерфакс, херсонское издание "Мост"
Детали: Ильмиев заявил, что "в результате теракта на улице Черноморской в Херсоне погиб мужчина 1972 года рождения и три человека ранены".
По предварительным данным "экстренных служб", в автомобиле или рядом с ним сработало самодельное взрывное устройство.
Херсонское издание "Мост" со ссылкой на российские СМИ сообщает, что взрыв в Херсоне – результат покушения на коллаборанта, "начальника местного СИЗО" Олега Тютюрая.
Фотографии с места происшествия подтверждают, что взрывчатка была в столбе: на фото видно бетонный столб с арматурой, разломанный пополам мощной взрывной силой.
В каком состоянии Тютюрай, пока неизвестно.
Олег Тютюрай – уроженец Николаевской области. До полномасштабного вторжения России работал в Северной исправительной колонии №90 в г. Херсон, занимал должность помощника начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду и трудовой адаптации.
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