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Оккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на коллаборанта

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 18:00
место взрыва в Херсоне, фото с сайта "Мост"

Российские оккупанты сообщают о взрыве в Херсоне, вследствие которого погиб человек и еще трое получили ранения.

Источник: так называемый "министр здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев, которого цитирует российский Интерфакс, херсонское издание "Мост"

Детали: Ильмиев заявил, что "в результате теракта на улице Черноморской в Херсоне погиб мужчина 1972 года рождения и три человека ранены".

По предварительным данным "экстренных служб", в автомобиле или рядом с ним сработало самодельное взрывное устройство.

Херсонское издание "Мост" со ссылкой на российские СМИ сообщает, что взрыв в Херсоне – результат покушения на коллаборанта, "начальника местного СИЗО" Олега Тютюрая.

 
Олег Тютюрай, фото с сайта "Мост"

Фотографии с места происшествия подтверждают, что взрывчатка была в столбе: на фото видно бетонный столб с арматурой, разломанный пополам мощной взрывной силой.

 
место взрыва в Херсоне, фото с сайта "Мост"

В каком состоянии Тютюрай, пока неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Олег Тютюрай – уроженец Николаевской области. До полномасштабного вторжения России работал в Северной исправительной колонии №90 в г. Херсон, занимал должность помощника начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду и трудовой адаптации.

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Темы: Херсонвзрывколлаборационизм
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