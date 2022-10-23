Російським мобілізованим бракує одягу, взуття і спорядження – зведення Генштабу

Російські мобілізовані на Херсонському напрямку погано екіпіровані, їм не вистачає військового взуття та інших елементів одягу і спорядження.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження".

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Деталі: У Генштабі також зазначили, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки, командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту.

"Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника", - йдеться в повідомленні.

У неділю підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

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Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом за добу окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

Ворог здійснював обстріли:

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

та напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За неділю, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136".

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

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