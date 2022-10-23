Российским мобилизованным не хватает одежды, обуви и снаряжения – сводка Генштаба

Российские мобилизованные на Херсонском направлении плохо экипированы, им не хватает военной обуви и других элементов одежды и снаряжения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Российское военное командование имеет проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения".

Детали: В Генштабе также отметили, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки, командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта.

"Из-за слабой организации взаимодействия есть отдельные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника", - говорится в сообщении.

В воскресенье подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. В течение суток противник снова нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жильем гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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Всего за сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

Враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполовка, Каменка и Белогоровка;

и направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполовка, Каменка и Белогоровка; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополье, Новоселка и Зализнычное.

и направлениях – из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополье, Новоселка и Зализнычное. На Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией соприкосновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, было уничтожено 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 – ранены. На одном из направлений, поражено 2 единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За воскресенье, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА "Shahed-136".

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.

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