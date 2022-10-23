Італія вперше за майже 50 років не імпортувала газ із Росії протягом тижня

За тиждень із 15 по 22 жовтня Італія взагалі не імпортувала газ із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI).

🇮🇹🇷🇺 Arrivederci Mosca.



Negli ultimi sette giorni, l'Italia ha importato ZERO metri cubi di gas da Gazprom, e dunque dalla Russia.

Non succedeva dal 1974.



Una giornata storica. pic.twitter.com/t0vfatzdfj — Matteo Villa (@emmevilla) October 22, 2022

"За останні сім днів Італія імпортувала НУЛЬ кубометрів газу від "Газпрому", а отже, з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", – написав у Twitter аналітик ISPI Маттео Вілла.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Італія, яка імпортувала понад 40% природного газу з Росії, почала активно шукати інші джерела блакитного палива.

Так, італійський уряд Маріо Драґі уклав контракти на постачання газу з Алжиром і Конго, а також запровадив заходи економії.

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