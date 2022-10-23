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Італія вперше за майже 50 років не імпортувала газ із Росії протягом тижня

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 18:47
скріншот відео

За тиждень із 15 по 22 жовтня Італія взагалі не імпортувала газ із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI).

"За останні сім днів Італія імпортувала НУЛЬ кубометрів газу від "Газпрому", а отже, з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", – написав у Twitter аналітик ISPI Маттео Вілла.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Італія, яка імпортувала понад 40% природного газу з Росії, почала активно шукати інші джерела блакитного палива.

Так, італійський уряд Маріо Драґі уклав контракти на постачання газу з Алжиром і Конго, а також запровадив заходи економії.

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Італійська державна компанія Eni розраховує позбутися залежності від "Газпрому" у 2024 році.

Теми: ІталіяРосіягаз
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