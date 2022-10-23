Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели

За неделю с 15 по 22 октября Италия вообще не импортировала газ из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

🇮🇹🇷🇺 Arrivederci Mosca.



Negli ultimi sette giorni, l'Italia ha importato ZERO metri cubi di gas da Gazprom, e dunque dalla Russia.

Non succedeva dal 1974.



Una giornata storica. pic.twitter.com/t0vfatzdfj Реклама: October 22, 2022

"За последние семь дней Италия импортировала НОЛЬ кубометров газа от "Газпрома", а следовательно, из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", - написал в Twitter аналитик ISPI Маттео Вилла.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Италия, которая импортировала более 40% природного газа из России, начала активно искать другие источники голубого топлива.

ВИДЕО ДНЯ

Так, итальянское правительство Марио Драги заключило контракты на поставку газа с Алжиром и Конго, а также ввело меры экономии.

Итальянская государственная компания Eni рассчитывает избавиться от зависимости от "Газпрома" в 2024 году.