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Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 18:47
Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели
скриншот видео

За неделю с 15 по 22 октября Италия вообще не импортировала газ из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

"За последние семь дней Италия импортировала НОЛЬ кубометров газа от "Газпрома", а следовательно, из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", - написал в Twitter аналитик ISPI Маттео Вилла.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Италия, которая импортировала более 40% природного газа из России, начала активно искать другие источники голубого топлива.

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Так, итальянское правительство Марио Драги заключило контракты на поставку газа с Алжиром и Конго, а также ввело меры экономии.

Итальянская государственная компания Eni рассчитывает избавиться от зависимости от "Газпрома" в 2024 году.

Темы: ИталияРосcиягаз
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