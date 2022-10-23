Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Франції, Туреччині й Британії розповіли свої версії розмов глав оборонних відомств із Шойгу

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 19:01
У Франції, Туреччині й Британії розповіли свої версії розмов глав оборонних відомств із Шойгу
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Оборонні відомства Франції, Туреччини й Британії протягом неділі підтвердили, що їхні очільники говорили з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресрелізі міністерства збройних сил Франції, яке цитує Le Figaro, зазначається, що Себастьєн Лекорню почув від Шойгу твердження про нібито можливий "удар українцями "брудною бомбою" по власній території з метою звинуватити Росію".

Реклама:

Там підкреслюється, що Париж відкидає "будь-яку форму ескалації, зокрема ядерну", і висловлює готовність сприяти мирному вирішенню конфлікту разом із союзниками.

Турецьке Міноборони повідомило, що очільник відомства Хулусі Акар і Шойгу "обмінялися інформацією і думками про необхідність бути обережними й пильними щодо провокацій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні".

"Як не раз заявляв наш президент, було ще раз заявлено, що Туреччина готова зі свого боку сприяти досягненню перемир’я в регіоні, гарантувати мир і відновити стабільне постачання гуманітарної допомоги", – цитує відомство Акара.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство оборони Великої Британії підкреслило, що телефонна розмова Шойгу та Бена Воллеса відбулася з ініціативи російської сторони.

"Шойгу заявив, що Україна планує дії за сприяння західних країн, зокрема Великої Британії, з метою ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони спростував ці твердження і застеріг, що такі заяви не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (ФранціїТуреччини й Британії) і розповідав про українську "брудну бомбу".

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константин Гаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".

Теми: РосіяФранціяТуреччинаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: