Во Франции, Турции и Британии рассказали свои версии разговоров глав оборонных ведомств с Шойгу

Оборонные ведомства Франции, Турции и Великобритании в течение воскресенья подтвердили, что их руководители говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пресс-релизе министерства вооруженных сил Франции, которое цитирует Le Figaro, отмечается, что Себастьен Лекорню услышал от Шойгу утверждение о якобы возможном "ударе украинцами "грязной бомбой" по собственной территории с целью обвинить Россию".

Там подчеркивается, что Париж отвергает "любую форму эскалации, в том числе ядерную", и выражает готовность способствовать мирному разрешению конфликта вместе с союзниками.

Турецкое Минобороны сообщило, что глава ведомства Хулуси Акар и Шойгу "обменялись информацией и мнениями о необходимости быть осторожными и бдительными в отношении провокаций, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в регионе".

"Как не раз заявлял наш президент, было еще раз заявлено, что Турция готова со своей стороны способствовать достижению перемирия в регионе, гарантировать мир и возобновить стабильные поставки гуманитарной помощи", - цитирует ведомство Акара.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что телефонный разговор Шойгу и Бена Уоллеса состоялся по инициативе российской стороны.

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"Шойгу заявил, что Украина планирует действия при содействии западных стран, в частности Великобритании, с целью эскалации конфликта в Украине. Министр обороны опроверг эти утверждения и предостерег, что такие заявления не должны использоваться как повод для большей эскалации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Британии) и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".