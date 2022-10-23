Мешканці окупованих територій почали масово позбуватися рублів – мер Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбуватися рублів.

Джерело: Федоров у Telegram і в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми чуємо тенденції, які є з Херсона, про те, що всі масово починають відмовлятися від рубля. І починають застосовувати курс 5 рублів до однієї гривні. Наприклад, на заправках не продають вже за рублі.

Реклама:

Така ж сама тенденція розпочалася в тимчасово окупованому Мелітополі. Наші люди чинять супротив і показують, що вони не хочуть використовувати рубль в обігу.

Сьогодні є проблема з тим, що в усіх торгових точках використовується масово гривня, і це рашистів дратує, тому вони організовують якісь патрулі для перевірки застосування рубля і так далі".

Деталі: Федоров зазначив, що люди на окупованих територіях поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть, бо вірять у близьку деокупацію.

ВІДЕО ДНЯ

"Варто пам’ятати: після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у "фантики", бо їх обіг в Україні суворо заборонений", - нагадав мер Мелітополя.