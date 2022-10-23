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Жители оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 19:18
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей.

Источник: Федоров в Telegram и в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы слышим тенденции, которые есть из Херсона, о том, что все массово начинают отказываться от рубля. И начинают применять курс 5 рублей к одной гривне. Например, на заправках не продают уже за рубли.

Такая же тенденция началась во временно оккупированном Мелитополе. Наши люди оказывают сопротивление и показывают, что они не хотят использовать рубль в обращении.

Сегодня есть проблема с тем, что во всех торговых точках используется массово гривна, и это рашистов раздражает, поэтому они организуют какие-то патрули для проверки применения рубля и так далее".

Детали: Федоров отметил, что люди на оккупированных территориях спешат избавиться от рублей, а гривны берегут, потому что верят в близкую деоккупацию.

"Стоит помнить: после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их оборот в Украине строго запрещен", - напомнил мэр Мелитополя.

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Темы: Мелитопольоккупацияденьги
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