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Ізраїль знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії – правозахисники

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 19:50
Ізраїль знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії – правозахисники
збитий іранський дрон, ілюстративне фото ОК "Південь"

Сирійські правозахисники повідомляють, що 21 жовтня Ізраїль наніс авіаудар по військовому аеропорту Дімас у Сирії і знищив обладнання з виробництва іранських безпілотників.

Джерело: правозахисна організація "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR)

Деталі: Повідомляється, що 21 жовтня прямим попаданням ракет Ізраїлю в районі аеропорту Дімас на заході провінції Ріф-Дімашк у Сирії було знищено обладнання, що використовувалося для збірки безпілотників іранського виробництва. Радар і злітно-посадкова смуга аеропорту також були обстріляні. Про жертви не повідомляється.

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За даними SOHR, у січні 2022 року до військового аеропорту Дімас у західному передмісті Дамаска з аеропорту Т4 в передмісті Хомса прибули партії зброї, боєприпасів і деталей для виробництва безпілотників.

Правозахисники зазначають, що Іран і підтримувані ним бойовики протягом останнього часу практично повністю контролювали військовий аеропорт Дімас.

Теми: ІзраїльСиріяІранзброя
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