Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль уничтожил оборудование для производства иранских дронов в Сирии – правозащитники

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 19:50
Израиль уничтожил оборудование для производства иранских дронов в Сирии – правозащитники
сбитый иранский дрон, иллюстративное фото ОК "Юг"

Сирийские правозащитники сообщают, что 21 октября Израиль нанес авиаудар по военному аэропорту Димас в Сирии и уничтожил оборудование по производству иранских беспилотников.

Источник: правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR)

Детали: Сообщается, что 21 октября прямым попаданием ракет Израиля в районе аэропорта Димас на западе провинции Риф-Димашк в Сирии было уничтожено оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства. Радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта также были обстреляны. О жертвах не сообщается.

Реклама:

По данным SOHR, в январе 2022 года в военный аэропорт Димас в западном пригороде Дамаска из аэропорта Т4 в пригороде Хомса прибыли партии оружия, боеприпасов и деталей для производства беспилотников.

Правозащитники отмечают, что Иран и поддерживаемые им боевики в последнее время практически полностью контролировали военный аэропорт Димас.

Темы: ИзраильСирияИраноружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Израиль
Кабмин примет решение о приостановлении безвиза с Израилем в ближайшие дни – посол
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Начинали с заводов, спрятанных под кибуцами: как Израиль стал военной сверхдержавой
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: