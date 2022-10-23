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Израиль уничтожил оборудование для производства иранских дронов в Сирии – правозащитники

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 19:50
сбитый иранский дрон, иллюстративное фото ОК "Юг"

Сирийские правозащитники сообщают, что 21 октября Израиль нанес авиаудар по военному аэропорту Димас в Сирии и уничтожил оборудование по производству иранских беспилотников.

Источник: правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR)

Детали: Сообщается, что 21 октября прямым попаданием ракет Израиля в районе аэропорта Димас на западе провинции Риф-Димашк в Сирии было уничтожено оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства. Радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта также были обстреляны. О жертвах не сообщается.

По данным SOHR, в январе 2022 года в военный аэропорт Димас в западном пригороде Дамаска из аэропорта Т4 в пригороде Хомса прибыли партии оружия, боеприпасов и деталей для производства беспилотников.

Правозащитники отмечают, что Иран и поддерживаемые им боевики в последнее время практически полностью контролировали военный аэропорт Димас.

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Темы: ИзраильСирияИраноружие
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