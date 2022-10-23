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Кулеба про "брудну бомбу": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 19:56
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав небезпечними й абсурдними заяви російської сторони про нібито плани України влаштувати провокацію з використанням "брудної бомби".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна", – написав Кулеба у Twitter.

"По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї): ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", – додав він.

Як повідомлялося, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (ФранціїТуреччини й Британії) і розповідав про українську "брудну бомбу".

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Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".

Теми: Кулеба ДмитроРосія
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