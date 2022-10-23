Кулеба про "брудну бомбу": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав небезпечними й абсурдними заяви російської сторони про нібито плани України влаштувати провокацію з використанням "брудної бомби".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна", – написав Кулеба у Twitter.

"По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї): ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", – додав він.

Як повідомлялося, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини й Британії) і розповідав про українську "брудну бомбу".

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Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".