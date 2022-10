Кулеба про "брудну бомбу": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав небезпечними й абсурдними заяви російської сторони про нібито плани України влаштувати провокацію з використанням "брудної бомби".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.