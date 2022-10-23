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Кулеба о "грязной бомбе": Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами

"Европейская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 19:56
Кулеба о грязной бомбе: Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал опасными и абсурдными заявления российской стороны о якобы планах Украины устроить провокацию с использованием "грязной бомбы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна", - написал Кулеба в Twitter.

"Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия): мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (ФранцииТурции и Британии) и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.

О якобы намерениях Украины создать "ядерную бомбу" российская пропаганда говорила и раньше. Так, в начале марта глава делегации России в Вене Константин Гаврилов заявлял, что вторжение РФ в Украину было якобы направлено на недопущение создания Киевом "грязной ядерной бомбы".

Темы: Кулеба ДмитрийРосcия
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