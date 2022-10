Кулеба о "грязной бомбе": Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал опасными и абсурдными заявления российской стороны о якобы планах Украины устроить провокацию с использованием "грязной бомбы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.