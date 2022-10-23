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Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах – Макрон

"Європейська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 20:29
Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах – Макрон
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це Макрон сказав у неділю на міжнародному форумі "Заклик до миру" в Римі.

За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать". "Тож не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою", – додав він.

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Президент Франції також пояснив, що Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир… на тих умовах, які вирішив він".

"Мир буде створено з іншим, який є ворогом, за столом переговорів", – зазначив Макрон.

Раніше на саміті ЄС у Брюсселі французький лідер закликав Київ і Москву повернутися до переговорного процесу "якнайшвидше" – хоча й зазначив, що це має відбутися тоді, коли буде "прийнятним" для української сторони.

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На відміну від багатьох очільників західних країн, Макрон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого продовжив підтримувати зв’язок із Владіміром Путіним.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський оголосив про неможливість переговорів із президентом Росії – сталося це після того, як він затвердив анексію чотирьох українських областей усупереч усім нормам міжнародного права після бутафорських "референдумів".

Дивіться також тематичне відео "ЄП": Є країни, яким потрібна "мирна угода" РФ та України. Але чи тиснуть вони на Київ?

Теми: Макронвійна
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